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Более 500 миллионов тенге агросубсидий похитили в Костанае

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Июня 2023, 09:55
Более 500 миллионов тенге агросубсидий похитили в Костанае Кадр из видео

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Группа лиц в Костанае подозревается в хищении более 500 млн тенге, выделенных в качестве субсидий в рамках национального проекта по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Деятельность организованной преступной группы, действовавшей с 2022 года по настоящее время, изобличена сотрудниками департамента АФМ по Костанайской области при координации прокуратуры региона.

«Преступная схема заключалась в сдаче крестьянскими хозяйствами на перерабатывающий завод несуществующей продукции, за что выплачивались субсидии, которые распределялись между участниками ОПГ. Организатор и его два сообщника задержаны и в отношении них суд санкционировал арест на 2 месяца», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.


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