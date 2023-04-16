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Более 500 мероприятий проведут к 800-летию Султана Бейбарса

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Апреля 2023, 15:37
Более 500 мероприятий проведут к 800-летию Султана Бейбарса Фото: gov.kz

КАИР. КАЗИНФОРМ – Верховный имам аль-Азхара шейх Ахмед ат-Тайеб принял Посла Казахстана в Египте Кайрата Лама Шариф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

13 сентября 2022 года в Астане состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Верховным имамом аль-Азхара шейхом Ахмедом ат-Тайебом, в ходе которой была отмечена особая роль университета аль-Азхар, который по праву считается одним из главных центров традиционного исламского образования и противодействия религиозному экстремизму.

В ходе встречи Посол Казахстана ознакомил шейха А. ат-Тайеба с мероприятиями, которые будут проведены в рамках празднования 800-летия Султана Бейбарса в текущем году.

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Шейх аль-Азхара, в свою очередь, дал соответствующие поручения заинтересованным ведомствам Египта по случаю торжественного открытия мечети аз-Захир Бейбарыс в Каире, а также проведения международной конференции, посвящённой 800-летию Султана Бейбарса в университете аль-Азхар.

В юбилейном году планируется проведение более 500 мероприятий, из них около 50 – на международном и национальном уровнях. Данные мероприятия предусматривают популяризацию наследия великого Султана Бейбарса в культурно-познавательном и просветительском направлениях. 24 февраля 2023 года в Астане была открыта улица имени выдающегося полководца Султана Бейбарса.


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