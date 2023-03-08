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Более 500 квот выделили по программе «Аңсаған сәби» для жителей Астаны

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
8 Марта 2023, 08:41
Более 500 квот выделили по программе «Аңсаған сәби» для жителей Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 2021 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева запущена социальная программа «Аңсаған сәби», количество квот увеличилось с 1 тысячи до 7 тысяч в год. Для жителей Астаны в 2023 году выделили 547 квот, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Теперь благодаря современной медицине и государственной поддержке возможности иметь детей расширились. Пациенты с различными формами бесплодия могут подать заявку на участие в программе.

В прошлом году в рамках программы родилось 15 малышей. Одна из счастливых мам - горожанка по имени Жулдыз.

«Нам 8 лет. Мы с супругом мечтали завести ребенка. Об этой программе я узнала от своего врача в поликлинике. Поводом для принятия такого важного решения послужило всестороннее разъяснение врача и поддержка моего мужа. Женщины не могут принять это решение в одиночку», - сказала астанчанка.

Для проведения ЭКО она проходила регулярные медицинские осмотры в течение 1-3 месяцев. Долгожданного первенца Жулдыз благополучно родила 10 января.

На сегодняшний день в городе по бесплодию на учете состоят более 1 300 пациентов. В столице с каждым годом растет число и тех, кто может участвовать в социальной программе на основе квоты. Например, в 2019 году были выделены 74 квоты. В 2021 году 487 пар получили возможность пройти процедуру ЭКО в рамках ОСМС, в 2022 году в программе приняли участие 518 пар. В этом году на столицу выделено 547 квот, сообщили в акимате.


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