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Более 500 кг рыбы осетровых пород изъяли у жителя Мангистауской области

23 Февраля 2020 16:35
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Более 500 кг рыбы осетровых пород изъяли у жителя Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Мангистауской области выявили факт браконьерства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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«В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники природоохранной полиции в гараже жителя города Форт-Шевченко обнаружили и изъяли 219 штук рыбы осетровых пород общим весом более 500 килограммов», - говорится в сообщении.

В настоящее время начато досудебное расследование по статье «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» УК РК.

Отмечается, по данным Всемирного фонда дикой природы, осетровые рыбы Каспийского моря находятся на грани исчезновения. Основная причина такого бедственного положения – браконьерство.


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Ключевые слова: Мангистауская область,
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