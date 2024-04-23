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    13:06, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 500 карагандинцев приняли участие в очистке водоёмов

    Более 500 карагандинцев приняли участие в очистке водоёмов
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Караганде прошла экологическая акция «Таза бұлақ». В ней приняли участие более 500 человек. Волонтёры, ветераны, депутаты, школьники и неравнодушные карагандинцы очищали от мусора берега Букпы и Фёдоровского водохранилища, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

    Ветеран образования Озбек Бимедин привлёк к уборке учащихся общеобразовательных школ № 76 и 8. Он подчеркнул важность этой акции, ведь она объединяет жителей города в общем стремлении к сохранению окружающей среды для будущих поколений.

    Более 500 карагандинцев приняли участие в очистке водоёмов
    Фото: акимат Карагандинской области

    Руководитель Молодёжного ресурсного центра города Якуб Джамалов призвал жителей быть ответственными и бережно относиться к природе. Он подчеркнул, что чистота и уют в городе зависят от каждого из нас.

    В Карагандинской области продолжается масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан». Каждая неделя проходит под определённым названием. Эта называется «Жасыл аймақ» и посвящена посадке деревьев, озеленению.

    Более 500 карагандинцев приняли участие в очистке водоёмов
    Фото: акимат Карагандинской области

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Субботник Регионы Экология Карагандинская область Караганда
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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