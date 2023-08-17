Более 500 иностранцев депортировали из Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник Управления миграционной службы департамента полиции Астаны Ербол Махметов рассказал о количестве иностранцев, проживающих в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принимающая сторона должна уведомлять. Свыше 50 человек привлекли за незаконное осуществление деятельности - граждан Узбекистана и Таджикистана. Около 20 тысяч зарегистрировано в Астане. Свыше 3 тысяч граждан Таджикистана получили разрешение на временное проживание», - сказал Ербол Махметов в ходе брифинга.

По его словам, основной их вид деятельности – стройка.

«Если получают разрешение на временное проживание, они имеют право работать при получении разрешения. Свыше 500 человек выдворили из страны с начала года. В основном они работают на стройках», - добавил спикер.

Ранее Ербол Махметов сообщил, что около 200 человек были привлечены к административной ответственности в Астане за двойное гражданство.