Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Более 500 граждан Франции проживают в Казахстане

9 Февраля 2023, 14:48
Более 500 граждан Франции проживают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Советбек Медебаев сообщил, что в настоящее время на консульском учете в посольстве Казахстана во Франции и Генеральном консульстве в Страсбурге состоят 629 граждан Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время отношения между Казахстаном и Францией динамично развиваются, поэтому ратификация данного соглашения имеет большое значение. На сегодняшний день на консульском учете в посольстве Республики Казахстан во Франции и Генеральном консульстве в Страсбурге состоят 629 граждан Казахстана, из них 149 оформили документы на постоянное жительство во Франции. В Казахстане проживают 532 гражданина Франции, из них 84 имеют вид на жительство в стране, 448 состоят на временном учете», - сказал Советбек Медебаев на пленарном заседании Сената.

Ранее депутаты Сената одобрили закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам».

Основной целью закона является оказание максимальной и взаимной правовой помощи в процедурах, касающихся уголовных правонарушений, повышение эффективности сотрудничества стран в борьбе с преступностью.

Фото: senate.parlam.kz

Новости по теме
ТЭЦ в некоторых регионах Казахстана изношены на 90%
Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
80% районов Казахстана не охвачены противопожарной защитой - сенатор
Теги:
Читайте также
Серик Шапкенов поручил взять на контроль своевременную выплату зарплаты работникам предприятий
FlyArystan нарушал права несовершеннолетних - прокуратура
ДЧС обратился к алматинцам в связи с гололедом и туманом
Алматинцы просят решить проблему с доставщиками еды на мопедах
Tartyl Fest станет одним из важнейших турниров в нашей жизни – финалист из СКО
800 тысяч ученических мест появится в Казахстане до 2026 года
Около 5% казахстанцев зарабатывают меньше прожиточного минимума
Закономерный результат системных проблем – Маулен Ашимбаев об авариях на казахстанских ТЭЦ
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
3 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
4 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
5 Почти 33 млрд тенге получили поликлиники Карагандинской области

Лента новостей