Более 500 грантов на реализацию бизнес-идей выделили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году 539 столичных бизнес-проектов получили государственные гранты на реализацию новых идей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

По информации Управления занятости и социальной защиты Нур-Султана, в 2021 году выделены средства для предоставления 541 государственного гранта для реализации новых бизнес-идей. Из них 539 проектов получили одобрение.

Напомним, что государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей предоставляются участникам госпрограммы продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Грант выделяется на безвозмездной и безвозвратной основе в размере до 200-кратного месячного расчетного показателя. В этом году его сумма составила 583 400 тенге.

«Центр занятости населения в течение 12 месяцев со дня заключения договора с обладателем гранта осуществляет мониторинг целевого использования средств. Согласно Правилам предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей, в случае выявления факта нецелевого использования средств гранта Центр занятости населения проводит мероприятия по возврату этих средств, согласно законодательству РК», - сообщили в профильном управлении.

На госгрант могут претендовать как безработные, так и предприниматели (срок регистрации в качестве юридического лица на момент обращения за государственным грантом составляет менее одного года), лица, оплатившие на момент обращения единый совокупный платеж в соответствии с налоговым законодательством РК, прошедшие курс обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» или завершившие обучение в рамках первого направления (краткосрочное профессиональное обучение). В том числе грант могут получить члены малообеспеченных и многодетных семей, получающие АСП.

Стоит отметить, что в этом году более 50% одобренных бизнес-проектов относятся к сферам швейной и пищевой промышленности, 40% — это проекты в сфере услуг, около 10% - производственные проекты.