РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:52, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 500 гидротехнических сооружений нуждаются в реконструкции в Казахстане

    водохранилище
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК озвучили количество имеющихся гидротехнических сооружений для удержания воды во время паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Министерством совместно с местными исполнительными органами (МИО) проведена инвентаризация имеющихся гидротехнических сооружений. На сегодня на территории республики 1502 подпорных гидротехнических сооружения (водохранилище - 405, дамба - 247, плотина - 461, гидроузел -118, пруд - 271), из них в республиканской собственности – 331, в коммунальной – 934, в частной – 229, бесхозных – 6, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Отмечается, что по результатам последних проведенных обследований установлено, что 537 ГТС требуют ремонта (в республиканской собственности – 52, в коммунальной собственности – 428, в частной собственности – 49, бесхозных–6). Реконструкция будет осуществлена в зависимости от выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

    Теги:
    Гидрология Правительство Минводы и ирригации РК Вода ЖКХ Паводки в Казахстане Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!