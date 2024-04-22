Более 500 гидротехнических сооружений нуждаются в реконструкции в Казахстане

В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК озвучили количество имеющихся гидротехнических сооружений для удержания воды во время паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Министерством совместно с местными исполнительными органами (МИО) проведена инвентаризация имеющихся гидротехнических сооружений. На сегодня на территории республики 1502 подпорных гидротехнических сооружения (водохранилище - 405, дамба - 247, плотина - 461, гидроузел -118, пруд - 271), из них в республиканской собственности – 331, в коммунальной – 934, в частной – 229, бесхозных – 6, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Отмечается, что по результатам последних проведенных обследований установлено, что 537 ГТС требуют ремонта (в республиканской собственности – 52, в коммунальной собственности – 428, в частной собственности – 49, бесхозных–6). Реконструкция будет осуществлена в зависимости от выделения финансовых средств из республиканского бюджета.