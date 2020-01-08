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Более 500 единиц техники очищает улицы Алматы от снега

8 Января 2020 11:22
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Более 500 единиц техники очищает улицы Алматы от снега

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали, как убирают выпавший снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В период выпадения снега 7-8 января 2020 года в городе Алматы организовано дежурство 527 единиц спецтехники, в том числе 193 пескоразбрасывателей, и 318 дорожных рабочих. Всего выпало в городе 5-7 см снега», - сообщили в акимате.

В целях предупреждения гололеда с начала снегопада производится посыпка дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок. В ночной период использовано 3786 тонн противогололедных материалов. Из города вывезено 806 кубометров снега.

Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов». С утра количество дорожных рабочих увеличено до 1364 человек.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за уборкой снега.



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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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