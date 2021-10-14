Более 500 единиц спецтехники будут убирать улицы Караганды от снега

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Акиму Караганды доложили о ходе подготовке предприятий по уборке улиц к предстоящему зимнему сезону. Стало известно, что улицы Караганды зимой будут очищать 500 единиц спецтехники 9 подрядных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году заключены трехлетние договоры на содержание города с 9 подрядными организациями, в которых имеется более 500 единиц спецтехники - автогрейдеры, трактора, погрузчики, шнекороторы и др.

«Акимы двух районов Караганды доложили градоначальнику что вся техника к зимнему периоду готова, ведется заготовка противогололедного материала. На базах уже имеется необходимый запас пескосоляной смеси», - сообщили в акимате города.

Схема уборки улиц каждого района разработана и разделена на участки.

Всего в Караганде общая протяженность убираемых улиц, за исключением скверов, составляет 887 км.