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    14:08, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 500 единиц спецтехники будут убирать улицы Караганды от снега

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Акиму Караганды доложили о ходе подготовке предприятий по уборке улиц к предстоящему зимнему сезону. Стало известно, что улицы Караганды зимой будут очищать 500 единиц спецтехники 9 подрядных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В текущем году заключены трехлетние договоры на содержание города с 9 подрядными организациями, в которых имеется более 500 единиц спецтехники - автогрейдеры, трактора, погрузчики, шнекороторы и др.

    «Акимы двух районов Караганды доложили градоначальнику что вся техника к зимнему периоду готова, ведется заготовка противогололедного материала. На базах уже имеется необходимый запас пескосоляной смеси», - сообщили в акимате города.

    Схема уборки улиц каждого района разработана и разделена на участки.

    Всего в Караганде общая протяженность убираемых улиц, за исключением скверов, составляет 887 км.


    Теги:
    Транспорт Карагандинская область
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