Более 500 единиц оружия сдали казахстанцы за неделю
«За неделю гражданами добровольно сдано более 500 единиц огнестрельного оружия, свыше 3,5 тыс. патронов к нарезному оружию. Предварительно на общую сумму 33,5 млн тенге», - сообщил начальник Отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идирисов в ходе онлайн-брифинга.
Подобные акции в стране проходят с 2008 года. За 11 лет казахстанцы добровольно сдали более 54 тыс. единиц огнестрельного оружия и свыше 2 млн патронов к нарезному оружию. Общая сумма выплат составила 1,8 млрд тенге.
«Данные меры позитивно повлияли на криминогенную ситуацию. Только за последние 5 лет число преступлений, совершенных с применением оружия, сократилось почти наполовину – с 389 в 2016 году до 192 в 2021 году», - пояснил спикер.
Сумма выплат за добровольную сдачу огнестрельного оружия в Казахстане варьируется от 30 тыс. до 306 тыс. тенге за каждую единицу. Это от десяти до ста месячных расчетных показателей. Выплаты зависят от вида оружия и его технического состояния. К примеру, 306 тыс. тенге может получить гражданин за автоматическое нарезное оружие. Половина такой суммы может быть выплачена за нарезные винтовки и карабины. За пистолеты и револьверы предполагается выплата в размере до 122 тыс. тенге. Каждая единица гладкоствольных ружей максимально может быть оценена в 91 тыс. тенге.Фото: kirovsk.by