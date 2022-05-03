Более 500 единиц оружия сдали казахстанцы за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году республиканская акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия началась 25 апреля. На ее проведение из бюджета выделено более 88 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю гражданами добровольно сдано более 500 единиц огнестрельного оружия, свыше 3,5 тыс. патронов к нарезному оружию. Предварительно на общую сумму 33,5 млн тенге», - сообщил начальник Отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идирисов в ходе онлайн-брифинга.

Подобные акции в стране проходят с 2008 года. За 11 лет казахстанцы добровольно сдали более 54 тыс. единиц огнестрельного оружия и свыше 2 млн патронов к нарезному оружию. Общая сумма выплат составила 1,8 млрд тенге.

«Данные меры позитивно повлияли на криминогенную ситуацию. Только за последние 5 лет число преступлений, совершенных с применением оружия, сократилось почти наполовину – с 389 в 2016 году до 192 в 2021 году», - пояснил спикер.

Сумма выплат за добровольную сдачу огнестрельного оружия в Казахстане варьируется от 30 тыс. до 306 тыс. тенге за каждую единицу. Это от десяти до ста месячных расчетных показателей. Выплаты зависят от вида оружия и его технического состояния. К примеру, 306 тыс. тенге может получить гражданин за автоматическое нарезное оружие. Половина такой суммы может быть выплачена за нарезные винтовки и карабины. За пистолеты и револьверы предполагается выплата в размере до 122 тыс. тенге. Каждая единица гладкоствольных ружей максимально может быть оценена в 91 тыс. тенге.









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