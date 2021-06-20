Более 500 единиц незаконно хранящегося оружия изъяли у казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по совершенствованию мер контроля за незаконным оборотом оружия рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние годы в сфере оборота оружия внесен ряд законодательных поправок, в том числе расширены составы административных правонарушений с ужесточением штрафных санкций за нарушения правил приобретения, хранения, использования и перевозки гражданского оружия, стрельбу из огнестрельного оружия в населенных пунктах, а также определен особый порядок осуществления государственного контроля за его оборотом», - написал Аскар Мамин в ответ на депутатский запрос.

Органами внутренних дел на системной основе проводятся республиканские и региональные оперативно-профилактические мероприятия («Кару», «Правопорядок», «Браконьер» и др.), направленные на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

«По информации Министерства внутренних дел (далее – МВД), по итогам недавно проведенной (с 17 мая по 17 июня т.г.) широкомасштабной операции «Кару» изъято свыше 500 единиц незаконно хранящегося оружия, осуществлена проверка 145 тысяч его владельцев, из них более 4 тысяч привлечены к административной ответственности за нарушения соответствующих требований. Начиная с 2008 года, государством в установленном порядке проводятся акции по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В ходе их проведения населением добровольно сдано свыше 53 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 2 млн патронов к нарезному оружию на общую сумму около 1,7 млрд тенге», - отметил Премьер-Министр.

В текущем году подобная акция проводится с 20 апреля, на эти цели государством выделено более 95 млн тенге. Гражданами уже добровольно сдано свыше 1,3 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 57 тысяч патронов к нарезному оружию. В результате принятых мер за 5 лет из незаконного оборота изъято 10 тысяч единиц огнестрельного оружия, а количество преступлений, совершенных с его применением, сократилось более чем наполовину (с 488 в 2015 году до 224 в 2020 году).