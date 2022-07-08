8 Июля 2022 22:41

Более 500 детей из четырех стран приняли участие в этнокарнавале в Бишкеке

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - В Бишкеке состоялся Международный этнокарнавал «Ыссык-Куль собирает друзей» в рамках мероприятий, посвященных году защиты горных экосистем и климатической устойчивости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

В шествии приняли участие более 500 детей и представителей из России, Казахстана Узбекистана и всех регионов Кыргызстана.

Участники стартовали от кинотеатра «Ала-Тоо», далее колона прошла по проспекту Чуй до Шопокова и финишировала на площади Победы. Там участники возложили цветы к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Далее мероприятие проходило в амфитеатре ресторана «Ала-Тоо», после карнавал продолжится на озере Иссык-Куль.

Организаторы карнавала - Министерство образования и науки КР и Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания «Балажан» при поддержке мэрии столицы.

Международный этнокарнавал будет проходить до 12 июля.









Фото: kabar.kg