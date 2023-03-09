Более 500 человек трудоустроено на предприятии в Сарани

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завод «QazTehna», который занимается мелкоузловым производством автобусов «Yutong», находится на территории индустриальной зоны в Сарани. Появление предприятия повлияло на качество жизни и инфраструктуру города, передает МИА «Казинформ».

В условиях геополитической нестабильности перед Казахстаном особенно остро встает вопрос обеспечения рабочих мест для местного населения, в особенности в регионах и малых населенных пунктах. Во время Советского Союза долгое время с такой задачей справлялись градообразующие предприятия, создавшие вокруг себя моногорода. Однако распад СССР привел к закрытию заводов, как итог, практически все жители небольших городов потеряли работу. Сегодня историй восстановления таких моногородов совсем немного по всему СНГ. В Казахстане же показательным примером становится город Сарань. Здесь не только создали индустриальную зону в 180 гектар, но и начали проводить активную работу по заполнению ее новыми предприятиями. Одним из якорных проектов на территории индустриальной зоны стал завод «QazTehna», который занимается мелкоузловым производством автобусов «Yutong». Наш корреспондент выяснил у местного населения, как появление предприятия повлияло на качество жизни и инфраструктуру города.







В декабре 2020 года был открыт первый цех испытаний. С тех пор завод демонстрирует стабильный прирост объема ежегодно – уже в феврале компания выпустила на рынок 700 единиц техники: от туристических и междугородних до автобусов специального назначения, дизельных и электрических.

До вхождения предприятия на территорию Карагандинской области, машиностроение в регионе отсутствовало, поэтому компании необходимо было решить кадровый вопрос. Проблему с кадрами преодолели созданием на базе предприятия собственного учебного центра, корпоративного университета, в котором обучение ведется без отрыва от производства.







«Мы можем взять молодого специалиста со среднеспециальным образованием и передать необходимые навыки на базе предприятия. Обучение дает возможность получить необходимые сертификаты, после чего они смогут приступить к работе. Обучением персонала занимаются специалисты из Китая, профессионалы компании «Yutong». Они же занимаются контролем качества. Также мы работаем с высшими учебными заведениями и колледжами по принципу дуальной системы обучения: 70% времени студенты проводят на производстве, 30% - онлайн», - рассказал заместитель генерального директора по административным вопросам Ермек Омаров.







На сегодняшний день 42 сотрудника производства охвачены грантами и дополнительно к зарплате получают стипендию за обучение. На заводе трудоустроено 500 человек. По словам Ермека Омарова – это не полностью укомплектованный штат и предприятие продолжает нанимать и готовить специалистов. Предусмотренная численность штата завода составляет более 1000 человек.

«Я побывала во многих городах и странах, но Сарань меня устраивает для жизни больше всего, поэтому я рада, что у нас два года назад открылся завод «QazTehna». Я решила попробовать себя маляром. У нас есть колледж, в котором можно получить специальность автомаляра, обучают иностранные специалисты. Так приятно слышать, что наши автобусы уже узнают в разных городах по кузовам», - делится Виктория Попружная, сотрудник одного из цехов завода.

Жители Сарани также отмечают потенциал влияния завода на развитие инфраструктуры города.

Слесарь механосборочных работ 3 разряда Темирлан Егинбаев занимается сборкой интерьера автобусов на заводе и говорит о том, что благодаря индустриальной зоне жители Сарани не стремятся уезжать из родного города.

«Работаю здесь почти год и за это время я убедился, что предприятие имеет большой потенциал. Район, в котором находится наш завод, долгое время пустовал. Как здесь обустроили производство, стали заходить и другие предприятия. Благодаря тому, что появилось наше предприятие, расцвел весь район, молодежи больше не надо уезжать из города, чтобы искать работу», - говорит он.

Маляр ручного нанесения Татьяна Гайнутдинова подтверждает слова коллеги о том, что молодым специалистам больше не нужно покидать родной город для получения образования и трудоустройства.

«Я родилась и живу в городе Сарань и благодаря открытию нашего завода я получила работу в своем районе. На заводе трудится много молодежи, есть возможность бесплатно получить образование. Микрорайон РТИ начали восстанавливать, восстанавливаются дома, благоустраиваются дворы», - говорит спикер.

Машиностроительная отрасль в Казахстане - это динамически развивающийся драйвер экономики, входящий в лидеры по обеспечению новых рабочих мест и конкурентных заработных плат. В республике насчитывается 3,5 тысяч предприятий этой сферы, обеспечивших трудоустройством более 115 тысяч человек.