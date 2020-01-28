Более 500 человек спасено на дорогах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Спасено и эвакуировано 559 человека, из которых 36 детей в Акмолинской области. Об этом и многом другом на брифинге рассказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов.

По словам спасателей, в регионе имеется 241 пункт обогрева (88 республиканские и 153 - местные), пунктов питания – 170 (республиканские – 68, местные – 102). С субъектами предпринимательства заключено 42 договора о поставке необходимых товаров.

«В пунктах обогрева было размещено 978 человек, из них 70 детей. Отбуксировано 82 единицы техники, из них 5 карет скорой помощи. На автомобильных дорогах области было выставлено 125 мобильных блок-поста, на которых задействовано 80 единиц техники и 160 человек МПС, 30 единиц техники и 50 человек личного состава ДЧС», - отметил спикер.

Как было добавлено, 26 раз организовалось сопровождение автомобильных колон с общим количеством более 1827 единиц техники. 3 роженицы были доставлены в лечебные учреждения области, одна родила прямо в пожарной автомашине. В пункты обогрева размещены 478 человек, из них 23 ребенка.

«Наиболее сложная обстановка из-за неблагоприятных метеорологических условий сложилась на территории Ерейментауского района на автомагистрали сообщением «Нур-Султан – Павлодар». Эта автомагистраль закрыта для всех видов транспорта с 22 января, пропуск автотранспорта организовывается колонами под сопровождением дорожных служб, ДЧС и МПС. Аналогичная ситуация складывается на территории Целиноградского, Аккольского, Шортандинского районов на автомагистрали сообщением «Нур-Султан – Кокшетау». В настоящее время в снежном плену остается 601 единица автомобилей», - добавил М. Шапагатов.

Как отметил спасатель, для ликвидации снежных заносов на этих участках автомагистрали работает 50 единиц снегоуборочной техники. Всего же на автодорогах области работает 141 снегоуборочная машина.

«В завершение своего выступления хотел довести до населения и гостей нашей области, что при получении СМС-сообщений о закрытии либо ограничении движения на автодорогах области не пренебрегайте данными уведомлениями и ограничьте выезды за пределы населенных пунктов», - резюмировал спикер.