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Более 500 человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области
3 Декабря 2021 05:11
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Более 500 человек привились вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.
Новости по теме«Омикрон» вытеснил «Дельту» в ЮАР, глава Pfizer предсказал ежегодные прививки Вакциной Pfizer привились около 20 тыс. жителей Туркестанской области Как идет ревакцинация против COVID-19, рассказали в Атырау
«Вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в Атырауской области привито 522 человека. Из них 16 беременных женщин; 264 кормящие матери; 242 подростка в возрасте от 12 до 18 лет. Женщины получают прививки при их добровольном согласии. Подростки с согласия родителей или законных представителей»,- рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.
Ранее сообщалось, как идет ревакцинация против COVID-19.
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