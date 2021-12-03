Более 500 человек привились вакциной Pfizer в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Более 500 человек привились вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

«Вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции в Атырауской области привито 522 человека. Из них 16 беременных женщин; 264 кормящие матери; 242 подростка в возрасте от 12 до 18 лет. Женщины получают прививки при их добровольном согласии. Подростки с согласия родителей или законных представителей»,- рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Ранее сообщалось, как идет ревакцинация против COVID-19.