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    01:07, 15 Май 2021 | GMT +6

    Более 500 человек лечатся от КВИ в стационарах Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 531 человек получают лечение в инфекционных стационарах от COVID-19 и пневмонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 75 инфицированных коронавирусом. В городе Атырау подтверждено 54 случая заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 5 заболевших на месторождении Тенгиз. Новые носители коронавирусной инфекции выявлены в районах области. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 6 жителей Жылыойского района, у 6 жителей Индерского, у 1 жителя Кызылкогинского, у 3 жителей Махамбетского районов. Заболевание у 48 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 27 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 98 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 642 человека, в модульной больнице - 161, во второй областной больнице – 114 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 46, в районных инфекционных стационарах - 134. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 76.

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «желтой» зоне.

    Как ранее сообщалось, в Атырауской области число привитых первым компонентом вакцины превысило 42 тысячи человек.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Регионы Казахстана Минздрав РК
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