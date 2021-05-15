Более 500 человек лечатся от КВИ в стационарах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 531 человек получают лечение в инфекционных стационарах от COVID-19 и пневмонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 75 инфицированных коронавирусом. В городе Атырау подтверждено 54 случая заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 5 заболевших на месторождении Тенгиз. Новые носители коронавирусной инфекции выявлены в районах области. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 6 жителей Жылыойского района, у 6 жителей Индерского, у 1 жителя Кызылкогинского, у 3 жителей Махамбетского районов. Заболевание у 48 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 27 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 98 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 642 человека, в модульной больнице - 161, во второй областной больнице – 114 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 46, в районных инфекционных стационарах - 134. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 76.

Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «желтой» зоне.

Как ранее сообщалось, в Атырауской области число привитых первым компонентом вакцины превысило 42 тысячи человек.