Более 500 человек лечатся от коронавируса в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 44 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 44 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтвержден 31 новый случай заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. За последние сутки в Индерском районе выявили 5 заболевших, в Исатайском районе - 2, в Курмангазинском районе - 1 заболевшего, в Макатском районе - 1 человека.

Заболевание у 27 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 17 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 63 человека.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 315 человек, в модульной больнице - 107, во второй областной больнице – 13 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 34. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 71 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.