Более 500 беременных с коронавирусом зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за три недели занятость инфекционных коек возросла в 4,5 раза. Об этом сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за роста числа инфицированных в регионе в три раза увеличили коечный фонд – до 1 715 коек. В стационарах сейчас находятся 754 пациента. Занятость – 44%.

В 2,2 раза возросла занятость реанимационных коек. Из 115 развернутых коек заняты 48. В крайне тяжелом состоянии находятся 11 человек. Занятость реанимационных коек 42%. По словам Н. Айманова, загруженность коек в Северо-Казахстанской области одна из самых высоких по стране.

«В палатах интенсивной терапии 102 пациента. Их могут в любой момент перевести в реанимацию. Из 754 пациентов 320 постоянно нуждаются в кислороде. Подчеркну, что критерием для госпитализации не является положительный тест на коронавирус. В стационар переводят при выраженной одышке, снижении сатурации ниже 93, симптомах интоксикации, пневмонии. Можно сказать, что врачи сейчас борются за жизнь 54 человек», - сказал Н. Айманов.

Он добавил, что возросло ежесуточное число госпитализаций - до 92-95, тогда как в июне в сутки в стационар поступали не более 18 человек. Выписывают 30-45 человек в сутки.

«Более 80% случаев – агрессивный «дельта»-штамм, вызывающий деструктивные формы поражения легких. Выросло число летальных исходов. В июле скончались 24 человека. В шесть раз больше пациентов находится на амбулаторном лечении - 1 585 человек. Увеличилось количество госпитализаций детей. В детской областной больнице находятся 42 ребенка. Заболевание протекает в средней степени тяжести. На амбулаторном лечении 165 детей. Если раньше дети переносили коронавирус бессимптомно, то сейчас заболевание со всеми клиническими проявлениями, как у взрослого», - подчеркнул Н. Айманов.

Коронавирус стали чаще выявлять у беременных женщин. В этом году инфекцию выявили у 503, из них 483 выздоровели, под наблюдением находятся 20 женщин.

«В реанимации были 14 беременных. Сейчас трое. Двое - на неинвазивной вентиляции легких. За июль в тяжелой форме коронавирус перенесли 18 беременных. Поскольку существовала угроза жизни, вынуждены были провести операцию кесарево сечения 15 женщинам. Практически все дети недоношенные. Сейчас врачи борются за их жизнь. К сожалению, один ребенок, родившийся весом 770 граммов, скончался. Беременные женщины должны особенно соблюдать меры безопасности. Коронавирус у них протекает очень тяжело. Беременные не могут быть вакцинированы. И остаются без защиты», - отметил Н. Айманов.

Представитель облздрава призвал жителей региона получить вакцину и таким образом защитить не только себя, но и окружающих, тех, кто не может быть привит.

«Коронавирус не имеет специфического лечения. Но это вакциноуправляемая инфекция. Мы видим, что более 99% в стационарах непривитые граждане. Среди заболевших доля привитых всего 1,5%. Заболевание у них протекает гораздо легче, и можем выписать их уже на шестые сутки», - сказал Н. Айманов.

Согласно данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, всего по области коронавирус выявили у 695 вакцинированных жителей региона. Из них один компонент получили 359 человек, оба компонента – 336. Однако после завершения полного курса вакцинации не прошло 45 дней, по истечении которых должен сформироваться иммунитет.



