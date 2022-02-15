Более 500 автомобилей скопилось из-за непогоды на блокпостах в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за ухудшения погодных условий в Акмолинской области и критической ситуации на автодорогах на 11 участках автодорог республиканского и 17 областного значения закрыто движение для всех видов автотранспорта. По этой причине в Жаксынском районе эвакуированы и размещены в пункт обогрева 28 человек, в Бурабайском районе - пять человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, на блокпосту села Жибек-Жолы Аршалынского района, в сторону выезда по направлению к Караганде, а также на блокпостах Атбасара и села Жаксы наблюдается скопление более 500 автомобилей,
«По состоянию на 23.00 в Жаксынском районе эвакуированы и размещены в пункт обогрева 28 человек, среди них и двое детей, и в Бурабайском районе - пять человек, среди них также двое детей. Среди эвакуированных жертв и пострадавших нет», - сообщили в ведомстве.
В целом, для временного размещения граждан, оказавшихся вне пунктов назначения из-за погодных условий, подготовлено 268 пунктов обогрева и 193 пунктов питания.
Спасатели призвали жителей и гостей области, планируя поездку за пределы населенного пункта, прислушиваться к прогнозам синоптиков и не игнорировать СМС-сообщения, рассылаемые службой спасения «112».
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