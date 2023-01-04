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Более 500 автомашин освободили из снежного плена полицейские на трассах Жамбылской области

4 Января 2023, 20:46
Более 500 автомашин освободили из снежного плена полицейские на трассах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В усиленном режиме из-за ухудшения погоды работают сотрудники департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники департамента полиции Жамбылской области круглосуточно осуществляют патрулирование автодорог республиканского и местного значения, оказывают помощь гражданам, попавшим в трудную ситуацию. В связи с резким ухудшением погодных условий и ограничением видимости в Сарысуском районе были перекрыты трассы областного значения, где в снежном плену остались граждане. Инспекторы батальонов патрульной полиции освободили из снежного плена более 500 автомашин», - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Для обеспечения безопасности людей в экстренном порядке были задействованы 80 сотрудников департамента полиции Жамбылской области и районного отдела полиции.

«Помимо этого, 20 сотрудников патрульной полиции вызволили из снежных завалов 20 автомобилей, среди которых 17 легковых транспортных средств, два грузовых и один пассажирский. В безопасное место доставили 73 человека, из них 12 детей. Люди выражают благодарность сотрудникам полиции за самоотверженность и заботу, проявленную в суровых погодных условиях».

В данное время из-за урагана, снегопада и ограниченной видимости в жамбылском регионе закрыто движение для всех видов транспорта на автодорогах республиканского значения Западная Европа - Западный Китай с 160 по 239 километр, а также на участке магистрали Тараз - Шымкент с 534 по 593 километр.

Как сообщалось ранее, в Жамбылской области резкое ухудшение погодных условий, закрыты трассы республиканского и областного значения из-за урагана порывами до 50 м/с, снегопада и нулевой видимости. Несмотря на предупреждения об ухудшении погодных условий, жамбылцы все-таки отправились в путь, на трассах спасатели вызволили из снежного плена порядка двухсот человек. Открыт телефон «горячей линии» - 8(7262)513575, 514167. Помимо пяти оборудованных пунктов обогрева на трассах, открываются подобные пункты в школах, мечетях или других заведениях в близлежащих к трассам населенных пунктах. Замерзающих на трассе граждан приютил у себя дома жамбылский полицейский.

В связи с плохими погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, по возможности не выезжать на загородные трассы и воздержаться от поездок на дальние расстояния, пока ситуация на дорогах не улучшится.


Фото департамент полиции Жамбылской области


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