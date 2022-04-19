Более 500 астанчан стали жертвами интернет-мошенников с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции города Нур-Султан уведомляет об участившихся фактах мошенничеств, связанных со звонками от имени сотрудников банка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Держателям банковских карт поступают звонки с дублированных номеров. Мошенники, используя программное обеспечение, дублируют номера официальных call-центров банков и звонят держателям карт. При разговоре они представляются сотрудниками банка. Умело играя роль сотрудников банка, аферисты сообщают, что по банковской карте проводятся мошеннические операции, либо кто-то пытается оформить кредит. При этом, они просят озвучить персональные данные, реквизиты карт и SMS-пароли.

Лицам, кто не пользуется и не владеет навыками пользования мобильным банкингом, предлагают скачать приложение AnyDesk. Это приложение предназначено для удаленного доступа к компьютеру или телефону. После скачивания приложения на мобильный телефон, открывается доступ мошенникам для удаленного управления. Потерпевшие по телефону передают логин и пароль от приложения, что позволяет мошенникам управлять действиями в онлайн-режиме.

После того, как потерпевшие передали пароль, мошенники получают доступ к интернет-банкингу и диктуют потерпевшим, что необходимо делать. Под диктовку физические лица сами на себя оформляют кредиты, проходят верификацию путем считывания биометрических данных лица. На их номера поступают SMS-пароли, которые они в дальнейшем сообщают мошенникам. Таким образом, люди не понимают, что на них оформляется кредит, а затем под диктовку потерпевшие перечисляют поступившие деньги на зарубежные счета. В этом году от действий подобной схемы пострадало более 500 жителей столицы. Общий материальный ущерб насчитывает более 150 млн тенге.