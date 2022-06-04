4 Июня 2022 13:13

Более 500 алматинцев исполнили гимн Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы, на площади Абая перед Дворцом Республики, состоялась акция по единовременному исполнению государственного гимна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Аким Алматы Ерболат Досаев исполнил государственный гимн вместе с алматинцами. В патриотической акции приняли участие более 500 человек, в том числе депутаты маслихата, общественные деятели, молодежь города. В этот день гимн исполняли по всему Алматы: в парках, скверах, школах и ТРЦ.

Горожане также вывесили государственные флаги на балконах многоквартирных жилых домов, административных зданий, объектов культуры и спорта.

По всему мегаполису прошли патриотические акции и торжественные мероприятия.

Основной идеей Дня государственных символов является укрепление патриотизма и единства нации, пропаганда ценностей и достижений независимого Казахстана.

Государственные символы Казахстана были утверждены 30 лет назад – 4 июня 1992 года.