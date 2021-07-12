Более 500 000 тенге заплатят нарушители за двойное гражданство в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 47-летнего мужчину и 22-летнюю женщину оштрафовали за двойное гражданство в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Altaynews.kz.

7 июля при проверке документов сотрудниками миграционной службы ДП ВКО установлены двое жителей поселка Новая Бухтарма 47-летний мужчина и 22-летняя женщина, которые не сообщили о приобретении гражданства Российской Федерации.

Установлено, что правонарушители в августе 2019 года без снятия с регистрационного учета по месту жительства выехали в Российскую Федерацию и приняли в 2020 году гражданство Российской Федерации.

«У иностранцев были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан, зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан. Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 496 КРКобАП, в виде штрафа 200 МРП (583 400 тенге)», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

В соответствие с Конституцией Республики Казахстан двойное гражданство в стране не допускается. Согласно статье 21 Закона РК «О гражданстве Республики Казахстан» в случае приобретения гражданства другого государства необходимо уведомить подразделения миграционной службы в течение 30 календарных дней со дня приобретения.

За четыре дня проведения ОПМ «Нелегал-Трафик» за нарушение миграционного законодательства привлечено к административной ответственности более 500 граждан, выдворено за пределы страны 22 лица. Сокращен срок пребывания в стране 123 иностранцев.

Напомним, недавно в Алматы почти на 600 тысяч тенге за двойное гражданство оштрафовали гражданку Турции.