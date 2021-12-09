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Более 50 жителей Усть-Каменогорска арестовали за злостное уклонение от службы пробации

9 Декабря 2021 23:17
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Более 50 жителей Усть-Каменогорска арестовали за злостное уклонение от службы пробации

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске более 50 граждан лишены свободы за злостное уклонение от городской службы пробации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС по ВКО.

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В Восточно-Казахстанской области активно проходит ОПМ «Правопорядок» с 5 по 11 декабря.

В областном центре за четыре дня сотрудники городской службы пробации проверили по месту жительства порядка 100 человек, которые состоят на пробационном учете.

Сотрудники отдела службы пробации города Усть-Каменогорска ДУИС по ВКО, совместно с сотрудниками местной полицейской службы ДП ВКО в вечернее и в ночное время проверяют осужденных, состоящих на учетах в службе пробации по месту жительства.

По результатам выявленных нарушений инспекторами службы пробации были проведены профилактические работы. К примеру, по нарушению не покидать место жительства с 22 часа до шести часов утра следующего дня, нарушители были предупреждены инспекторами. В случае повторного нарушения им грозит замена вида наказания на лишение свободы.

«Игнорируя неоднократные требования об исполнении решения суда, 35-летний житель г.Усть-Каменогорска не явился в службу пробации на очередную регистрацию и допустил административное правонарушение. Осужденный в компании приятелей распивал алкогольные напитки в общественном месте.

20-летний житель областного центра, состоящий на учете в службе пробации, игнорируя порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы стал нарушать порядок, установленный судом. Осужденный неоднократно отсутствовал по месту жительства в ночное время.

Наряду с этим, мужчина не являлся на обязательную регистрацию в назначенное время без уважительной причины. За систематическое нарушение условия порядка отбытия наказания в настоящее время сотрудниками службы пробации направлены два материала в суд, для решения вопроса о замене ограничения свободы на лишение свободы», - рассказал начальник отдела службы пробации г.Усть-Каменогорск ДУИС по ВКО Максат Манарбеков.

За 11 месяцев сотрудниками службы пробации г.Усть-Каменогорска более 50 горожанам решением суда заменено ограничение свободы на лишение свободы. Они нарушили порядок отбывания наказания и судом им было ограничение свободы заменено на лишение свободы.

«Постоянное проведение подобных мероприятий положительно сказывается на состоянии системы контроля за осужденными, состоящими на учете службы пробации, выявлении и пресечении совершения ими правонарушений. Мероприятие продлится до 11 декабря», - подытожил Максат Манарбеков.




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#Восточно-Казахстанская область   #Пенитенциарная система   #МВД РК  
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