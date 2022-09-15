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    11:12, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Более 50 жителей СКО наказали за нарушение миграционного законодательства

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области стражи порядка проверили съемные квартиры, рынки, стройки и фермерские хозяйства. По информации пресс-службы департамента полиции, целью работы стало предупреждение нарушений миграционного законодательства иностранцами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В полицейском ведомстве сообщили, что за два дня выявили массу нарушений.

    Зарегистрировали факты привлечения на строительные работы граждан Узбекистана. Ответственность понесли и иностранцы, и руководители компаний. По закону юридические лица могут принимать на работу только граждан государств, входящих в ЕАЭС. Жители Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана имеют право трудоустроиться лишь у физических лиц.

    «Всего за нарушения правил пребывания в РК привлечен к ответственности 71 иностранный гражданин. Административное наказание понес 51 североказахстанец, не уведомивший своевременно сотрудников миграционной службы о пребывании у них иностранцев. Шесть граждан других государств выдворили из страны за систематические нарушения миграционного законодательства РК», - добавил и.о. начальника управления миграционной службы Ермек Нусурбаев.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область мигранты МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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