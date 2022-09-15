Более 50 жителей СКО наказали за нарушение миграционного законодательства
В полицейском ведомстве сообщили, что за два дня выявили массу нарушений.
Зарегистрировали факты привлечения на строительные работы граждан Узбекистана. Ответственность понесли и иностранцы, и руководители компаний. По закону юридические лица могут принимать на работу только граждан государств, входящих в ЕАЭС. Жители Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана имеют право трудоустроиться лишь у физических лиц.
«Всего за нарушения правил пребывания в РК привлечен к ответственности 71 иностранный гражданин. Административное наказание понес 51 североказахстанец, не уведомивший своевременно сотрудников миграционной службы о пребывании у них иностранцев. Шесть граждан других государств выдворили из страны за систематические нарушения миграционного законодательства РК», - добавил и.о. начальника управления миграционной службы Ермек Нусурбаев.