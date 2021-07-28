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Более 50% жителей Германии полностью привились от коронавируса

28 Июля 2021 20:18
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Более 50% жителей Германии полностью привились от коронавируса

БЕРЛИН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Больше половины жителей Германии получили два компонента вакцины от коронавируса. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в Twitter, перелает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Новая веха: более чем каждый второй немец (50,2%, или 41,8 млн человек) пользуется полной защитой [от коронавируса], 61,1% (50,85 млн) граждан сделали как минимум одну прививку», - написал глава Минздрава. «Чем больше людей сейчас вакцинируется, тем безопаснее будут осень и зима», - подчеркнул Шпан.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. Используются препараты, разработанные американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американской фирмой Moderna, британско-шведской AstraZeneca, а также американской Johnson & Johnson.


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#Германия   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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