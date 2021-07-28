Более 50% жителей Германии полностью привились от коронавируса
БЕРЛИН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Больше половины жителей Германии получили два компонента вакцины от коронавируса. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в Twitter, перелает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Новая веха: более чем каждый второй немец (50,2%, или 41,8 млн человек) пользуется полной защитой [от коронавируса], 61,1% (50,85 млн) граждан сделали как минимум одну прививку», - написал глава Минздрава. «Чем больше людей сейчас вакцинируется, тем безопаснее будут осень и зима», - подчеркнул Шпан.
Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. Используются препараты, разработанные американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американской фирмой Moderna, британско-шведской AstraZeneca, а также американской Johnson & Johnson.
- Число заражений коронавирусом в Алматы выросло в 1,2 раза за неделю
- Еще одну китайскую вакцину от коронавируса планирует закупить Казахстан
- «Синий» статус могут убрать из Ashyq
- Сколько вакцин QazVac, Hayat-Vax и CoronaVac осталось в регионах Казахстана
- Как Минздрав работает с антиваксерами
- Почему Ashyq не распространяется на госорганы и нацкомпании, объяснил глава Минздрава
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана