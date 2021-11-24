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Более 50 жителей Аксая получили первую дозу Pfizer

24 Ноября 2021 22:37
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Более 50 жителей Аксая получили первую дозу Pfizer

АКСАЙ. КАЗИНФОРМ – Более 50 жителей города Аксая Западно-Казахстанской области получили первую дозу Pfizer. Это подростки и кормящие женщины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

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По информации пресс-службы Бурлинской районной больницы, вакцинации против коронавирусной инфекции препаратом Pfizer подлежат беременные со сроком от 16 до 37 недель, кормящие (от 40 дней) и подростки от 12 до 17 лет включительно.

«Вакцинация стартовала 20 ноября. На сегодня первый компонент получили 16 кормящих женщин и 38 подростков, из которых большая часть вакцинированных пришлась на возраст 16-17 лет», - сообщили в пресс-службе и отметили, что беременных на вакцинации пока не было.

В больнице рассказали, что по Бурлинскому району на учете состоит 160 беременных на сроках от 16 до 37 недель. Из них по плану должны вакцинироваться шестьдесят женщин. Из более трех тысяч подростков от 12 до 17 лет вакцинации подлежат две тысячи и пятьсот детей.

23 августа комитет медицинского и фармацевтического контроля выдал временную регистрацию Pfizer-BioNTech Comirnaty. Список лиц для привития Pfizer могут расширить в будущем.


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#Западно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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