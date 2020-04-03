Более 50 жилых домов построят за счет новой дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал подробности реализации новой Дорожной карты занятости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня под председательством Премьер-министра прошло заседание Государственной комиссии. Был рассмотрен целый ряд вопросов. В том числе реализация «Дорожной карты занятости». Из одного триллиона выделенных средств между регионами уже распределены порядка 970 миллиардов тенге», - сказал Даурен Абаев во время онлайн брифинга.

Он сообщил, что программа направлена на создание рабочих мест посредством модернизации социальной, транспортной инфраструктуры, объектов ЖКХ и благоустройства населенных пунктов.

«Помимо этого предусматривается и строительство новых объектов. Это 147 социальных объектов, 56 жилых домов и общежитий, 75 объектов водоснабжения, 33 объекта газоснабжения, 42 объекта электроснабжения и так далее. Также будет реконструировано более 2,5 тысяч социальных объектов с созданием 73-х тысяч рабочих мест. Это школы, больницы, спортивные комплексы, дома культуры», - заверил министр.

«Будут модернизированы 979 объектов ЖКХ – это водопроводы, системы теплоснабжения, водоотведения и так далее. Здесь будет создано порядка 40 тысяч новых рабочих мест. Всего будут запущены более 7 тысяч проектов и создано почти 240 тысяч рабочих мест», - заключил глава МИОР.

Ранее министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о новой Дорожной карте занятости на заседании Правительства 2 апреля.