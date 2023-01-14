Более 50 женщин и 150 детей оказались в кризисном центре Тараза

14 Января 2023, 15:35

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Профилактикой правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений Жамбылской области занимаются сотрудники подразделения по защите женщин от насилия, совместно с участковыми инспекторами полиции, а также с представителями неправительственных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2022 году в Таразе 53 женщины со 155 детьми были размещены в кризисные центры, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. – Всем им была оказана помощь. Кроме того, для 1 534 жамбылских женщин проведены консультации. К административной ответственности привлечено около 680 правонарушителей, вынесено 1 912 защитных предписаний, установлено особое требование сроком более трех месяцев для 123 лиц, нарушивших вынесенное защитное предписание.

Инспекторы полиции помогают женщинам в решении их вопросов, трудоустраивают, а порой и восстанавливают документы.

«Женщины обращаются по различным вопросам, - пояснила старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия отдела местной полицейский службы УП города Тараза майор полиции Анар Мусаева. - Мы как координирующий орган выходим на неправительственные организации и помогаем. Основными факторами, способствующими совершению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, являются неблагоприятные социально-экономические условия, социально-бытовая нестабильность, безработица, алкоголизм, дефицит общения между членами семьи. На регулярной основе мы проводим превентивные мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение бытового насилия, укрепление роли семьи в обществе».

Департамент полиции Жамбылской области информирует - если вы подверглись бытовому насилию, немедленно обращайтесь в ближайший отдел полиции либо звоните на пульт «102». Если вам стало известно о фактах бытового насилия в отношении ваших близких, родственников или соседей, не оставайтесь в стороне, сообщите об этом в правоохранительные органы. Тем самым вы можете спасти кому-то жизнь и здоровье, призвали в правоохранительном ведомстве.

Фото департамент полиции Жамбылской области