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    13:07, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Более 50 земельных участков выдали с нарушениями в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года выявили 125 земельных участков, выданных с нарушениями и неиспользуемых по целевому назначению. Об этом на встрече с населением сообщил аким города Руслан Анбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Градоначальник отметил, что из 125 участков 49 долгое время не использовали по назначению, 25 были самовольно заняты горожанами. Еще 51 – с нарушением законности предоставления.

    «Есть факты неиспользования участков и в 173 садоводческих товариществах. Из 47 тыс. земельных участков, по сведениям общественного объединения «Садоводы города Петропавловска» - около 18 тыс. являются заброшенными. При этом среди горожан есть потребность в их получении. В ходе ревизии в этом году в государственную собственность вернули и выдали новым владельцам 50 участков. На рассмотрении в суде находятся 16 материалов и 326 участков поставили на учет как бесхозяйные. По истечению годичного срока они будут проходить процедуру возвращения в коммунальную собственность», - проинформировал Р. Анбаев.

    Аким города добавил, что пройдут проверки на предмет целевого использования выданных земель.


    Теги:
    Акимат Общество Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Петропавловск
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