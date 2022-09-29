Более 50 земельных участков выдали с нарушениями в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с начала года выявили 125 земельных участков, выданных с нарушениями и неиспользуемых по целевому назначению. Об этом на встрече с населением сообщил аким города Руслан Анбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Градоначальник отметил, что из 125 участков 49 долгое время не использовали по назначению, 25 были самовольно заняты горожанами. Еще 51 – с нарушением законности предоставления.

«Есть факты неиспользования участков и в 173 садоводческих товариществах. Из 47 тыс. земельных участков, по сведениям общественного объединения «Садоводы города Петропавловска» - около 18 тыс. являются заброшенными. При этом среди горожан есть потребность в их получении. В ходе ревизии в этом году в государственную собственность вернули и выдали новым владельцам 50 участков. На рассмотрении в суде находятся 16 материалов и 326 участков поставили на учет как бесхозяйные. По истечению годичного срока они будут проходить процедуру возвращения в коммунальную собственность», - проинформировал Р. Анбаев.

Аким города добавил, что пройдут проверки на предмет целевого использования выданных земель.