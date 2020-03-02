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Более 50% заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Доля пациентов в материковом Китае, которые вылечились от коронавируса и выписались из больниц, превысила 50%. Об этом в минувшее воскресенье в ходе брифинга заявил официальный представитель Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ми Фэн, передает МИА «Казинформ».
«Доля выписки из больниц достигла 52,1%, что свидетельствует о том, что общая ситуация в области профилактики и борьбы с эпидемией коронавируса в стране продолжает улучшаться», - отметил Ми Фэн.
По его словам, следующими шагами являются «всестороннее реагирование на риски, связанные с увеличением числа случаев заболевания за рубежом», а также «фокусирование внимания» на провинции Хубэй и его административном центре – городе Ухань, эпицентре распространения эпидемии коронавируса.
В минувшее воскресенье в материковом Китае выявлены два случая заболевания коронавирусом у двух китайских граждан, вернувшихся из Ирана. Оба пациента прилетели в Китай транзитом через Москву.
Еще один случай «завоза» коронавируса в Китай зафиксирован в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай). Пациентом оказался 25-летний мужчина, который прилетел из Лондона через Гонконг.
В ответ на угрозы «завоза» коронавируса из-за рубежа китайские власти усиливают контроль и вводят ограничения в отношении въезжающих пассажиров.
Готовность Китая к эвакуации своих граждан из-за рубежа
«Правительство намерено оказать помощь своим гражданам в возврате на родину из-за рубежа в случае, если их состояние здоровья находится под угрозой», - заявил глава департамента консульской службы МИД КНР Цуй Айминь.
Китайский дипломат отметил, что были организованы 10 гражданских авиарейсов, которые доставили более 1,3 тысячи китайских граждан в КНР.
В целом за истекшие сутки (по состоянию на 24:00 часов 1 марта) в материковом Китае выявлено 202 новых случая заражения новым коронавирусом, 42 - с летальным исходом (в провинции Хубэй – Центральный Китай), вылечено и выписано из больниц 2837 человек.
По последним данным, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в КНР составляет 80 026, погибших 2912, вылеченных и выписанных из больниц – 44 462 человек. 46 219 человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.
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