Более 50 тысяч жителей Карагандинской области планируют трудоустроить в 2023 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Краткосрочное профессиональное обучение и программа по трудоустройству людей предпенсионного возраста, льготное кредитование и выдача безвозмездных грантов – эти и другие меры применяют в Карагандинской области для решения проблем с безработицей. В этом году в области, согласно региональной карте занятости, планируют обеспечить работой 54 тысячи жителей, передает МИА «Казинформ».

О развитии продуктивной занятости в Карагандинской области на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Жунуспекова.

«Для развития молодежного предпринимательства в этом году внедряется новый механизм – льготное кредитование под 2,5 % годовых. На нашу область выделено 1,6 млрд тенге на 324 кредита. Максимальная сумма – 5 млн тенге сроком на 5 лет, а для проектов в сфере животноводства – до 7 лет. Основное условие – залоговое имущество. Документы и бизнес-план нужно предоставить в филиал Агрокредитной корпорации. Решение о выдаче кредитов принимает комиссия. Всю информацию потенциальный получатель может узнать в центрах занятости по месту жительства или на сайте Агрокредитной корпорации», – проинформировала Асем Жунуспекова.

На реализацию бизнес-идей представителям социально-уязвимых слоев населения будет выдано более 190 грантов.

Есть изменения в проекте «Серебряный возраст». Теперь участвовать в нём могут казахстанцы достигшие 50 лет. Раньше программа распространялась на людей от 58 лет.

Планируется обучить безработных области профессиям индивидуального помощника и социального работника. После этого они будут трудоустроены на постоянное рабочее место сроком не менее одного года, а люди предпенсионного возраста (от 58 лет и старше) – до выхода на пенсию.

Увеличен размер оплаты труда по проектам «Молодежная практика», «Первое рабочее место» и «Контракт поколений» до 30 МРП. Срок участия – до 12 месяцев.

Сотрудники центров занятости ежемесячно проводят ярмарки вакансий с предприятиями и организациями области. Действуют мобильные группы, которые консультируют жителей о вакансиях и действующих программах по трудоустройству.