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Более 50 тысяч тонн мусора незаконно хранится в Шымкенте

27 Июля 2018 18:57 138
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Более 50 тысяч тонн мусора незаконно хранится в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте прокуратурой проведена проверка законности организации работ по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов. Установлено, что были допущены нарушения в обращении с твердыми бытовыми отходами со стороны местных исполнительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Выявлены 28 незаконных мест хранения твердых бытовых отходов, в которых размещено более 50 тысяч тонн мусора. В результате этого, окружающей среде нанесен ущерб на сумму 2 миллиарда тенге. Кроме того, представители контролирующих органов сообщают, что руководство местных исполнительных органов не утвердило тарифы на сбор, вывоз и размещение отходов. При этом, у мусороперерабатывающего завода не оказалось разрешительных документов на работу. Сейчас на работу завода наложены ограничения.

Также прокуроры установили факты несоблюдения экологических и санитарных требований в деятельности объектов хранения ТБО, и нецелевого расходования бюджетных средств. В результате мер, принятых контролирующим органом, привлечены к различным видам ответственности 53 лица, на них наложены штрафы на общую сумму 3 миллиона тенге.

По результатам проверки внесены представления об устранении нарушений законности, даны поручения уполномоченным органам по улучшению ситуации в этой сфере.

Автор: Айнур Акбаева

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Ключевые слова: Экология, Шымкент,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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