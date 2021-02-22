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Более 50 тысяч казахстанцев стали участниками госпрограммы «Еңбек»  в январе

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Февраля 2021, 13:00
Более 50 тысяч казахстанцев стали участниками госпрограммы «Еңбек»  в январе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе 2021 года участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали 52,4 тыс. человек. 49,3 тыс. человек были трудоустроены, из них 13,8 тыс. – на постоянную работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, на субсидируемые рабочие места трудоустроено 35,7 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места 3,7 тыс.; на молодежную практику – 1,4 тыс.; на общественные работы – 30,6 тыс.

Напомним, в 2020 году участниками Госпрограммы «Еңбек» стали 649 тыс. человек. 437,3 тыс. человек были трудоустроены, из них 319,2 тыс. – на постоянную работу. На развитие массового предпринимательства было выдано 12,7 тыс. микрокредитов и 44,9 тыс. государственных безвозвратных грантов на реализацию новых бизнес-идей.

На краткосрочные курсы обучения были направлены 18,7 тыс. человек, а обучением в организациях ТиПО охвачены 18,4 тыс. человек.

Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов переселено 5,8 тыс. человек в составе 1,8 тыс. семей.


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