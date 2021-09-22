Более 50 тысяч казахстанцев открыли собственное дело в рамках «Бастау Бизнес»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 54 тысячи граждан открыли собственное дело в рамках проекта « Бастау Бизнес». Об этом заявил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 180 тысяч граждан были обучены из числа как безработных, так и самозанятых, 54 тысячи открыли собственное дело. Это на самом деле громадный труд, и тем, кто за этим стоит, хотелось бы выразить признательность», - сказал Акмади Сарбасов на форуме, посвященном подведению пятилетних итогов работы проекта «Бастау Бизнес».

Вместе с тем, он отметил, что государство сделает все для роста таких проектов.

«Нам со своей стороны нужно обеспечить дальнейший рост этих проектов. Сегодня сектор малого и среднего бизнеса является важным драйвером в создании рабочих мест, обеспечении занятости и доходов населения нашей страны. В структуре экономики и рынка труда у нас 1,4 млн субъектов МСБ, и в этой структуре 63% - индивидуальные предприниматели», - добавил Акмади Сарбасов.