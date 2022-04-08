Более 50 тысяч человек прошли ревакцинацию в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области ревакцинацию прошел 51 741 человек. Об этом сообщила руководитель отдела управления здравоохранения региона Галия Калиева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, среди прошедших ревакцинацию больше всего педагогов, медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов - 8149, 6928 и 5121 человек соответственно.

«В этом списке также 4439 производственных работников, 3027 вахтовиков, 1237 государственных служащих, 943 работника торговых предприятий. Ревакцинацию в области на сегодня прошли 596 беременных женщин, 1273 жителя старше 50 лет и другие», - привела статистику Галия Калиева.

Ревакцинация проводится в 26 поликлиниках региона.

Представитель ведомства также проинформировала, что в область было доставлено 699 685 доз вакцин, привиты 452 207 человек. Первым компонентом - 231 909 (59,7%) человек, а вторым - 220 298 (56,7%).

Кроме того, в регион доставлено 156 610 доз вакцины «Pfizer». По I этапу привиты 16 266, по второму - 11 784 человек.

В настоящее время в области имеются вакцины «Синовак Vero Сell», «Pfizer».