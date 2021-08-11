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Более 50 столичных пациентов находятся на аппаратах ИВЛ

11 Августа 2021 17:07
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Более 50 столичных пациентов находятся на аппаратах ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов заявил о новых проявлениях коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как печально не звучит, но вирус стал агрессивным и поражает не только дыхательную систему. Мутированным вирусом все чаще стали болеть молодые люди от 25 лет и выше. Страдают они расстройством желудочно-кишечного тракта, нарушением нервной системы и болями в суставах», - сказал Тимур Муратов на брифинге в СЦК.

По его словам, поступают пациенты со средней степенью тяжести и в тяжелой форме заболевания.

«Многие из них нуждаются во вспомогательном аппарате, обеспечивающим подачу кислорода в легкие, большая часть из них невакцинированные и люди, которые пренебрегали всеми санитарными требованиями», - отметил спикер.

«Всего в отделениях реанимации находятся 243 пациентов, на ИВЛ находится 55 пациентов. В реанимации, как я говорил уже ранее, невакцинированные граждане. И по возрастной категории от 35 лет и выше», - заключил Т. Муратов.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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