Более 50 стихийных свалок выявлено в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании коллегии прокуратуры Шымкента рассмотрены итоги проверки соблюдения местными исполнительными и уполномоченными государственными ор­ганами законности при организации и осуществлении деятель­ности по сбору, вывозу, хранению твер­дых бы­товых отходов за 2018 год и ис­текший пе­риод 2019 года.

Не смотря на то, что прошло более одного года со дня отнесения Шымкента к категории города республиканского значения, экологическая ситуация здесь находится в очень плачевном состоянии, отметил Максат Кожабаев.

По причине невоспринятия высокого статуса города, не организовав работу в данной сфере, местные исполнительные органы применяют нормы накопления коммунальных отходов, не обеспечивающее потребность населения, не принят нормативный акт, регламентирующий сферу оказания услуг по сбору и вывозу ТБО, санитарной очистки, не определены права и обязанности, а также ответственность.

В соответствии с реальными нормами накопления коммунальных отходов, для минимального удовлетворения потребностей населения необходимо 4 тыс. контейнеров при имеющихся 2 тыс. контейнеров. Таким образом необходимо утвердить новые нормы накопления коммунальных отходов с увеличением количества контейнеров в 2 раза.

Еще одним свидетельством недостаточности принимаемых местными исполнительными органами мер является тот факт, что только в ходе прокурорской проверки надзорным органом выявлено более 50-ти стихийных свалок. Следует отметить, что в течение одного года ни одно лицо не привлечено даже к административной ответственности.

Одной из причин проблемы является признание победителями государственных закупок на оказание услуг по санитарной очистке потенциальных поставщиков, которые помимо необеспечения технических ресурсов, не соответствуют требованиям по количеству работников.

В частности, отдельными предприятия завышают количество своих работников в 35 раз, т.е. предприятие лишь с 8 работниками, указав о наличии 270 работников, оказывают услуги по санитарной очистке Каратауского района, на которые выделены 210 млн. тенге бюджетных средств.

По результатам коллегии поручено пересмотреть деятельность местных исполнительных и уполномоченных органов, внести представление на имя акима города и принять процессуальное решение по отдельным организациям.