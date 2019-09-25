Более 50 стихийных свалок выявлено в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании коллегии прокуратуры Шымкента рассмотрены итоги проверки соблюдения местными исполнительными и уполномоченными государственными органами законности при организации и осуществлении деятельности по сбору, вывозу, хранению твердых бытовых отходов за 2018 год и истекший период 2019 года.
Не смотря на то, что прошло более одного года со дня отнесения Шымкента к категории города республиканского значения, экологическая ситуация здесь находится в очень плачевном состоянии, отметил Максат Кожабаев.
По причине невоспринятия высокого статуса города, не организовав работу в данной сфере, местные исполнительные органы применяют нормы накопления коммунальных отходов, не обеспечивающее потребность населения, не принят нормативный акт, регламентирующий сферу оказания услуг по сбору и вывозу ТБО, санитарной очистки, не определены права и обязанности, а также ответственность.
В соответствии с реальными нормами накопления коммунальных отходов, для минимального удовлетворения потребностей населения необходимо 4 тыс. контейнеров при имеющихся 2 тыс. контейнеров. Таким образом необходимо утвердить новые нормы накопления коммунальных отходов с увеличением количества контейнеров в 2 раза.
Еще одним свидетельством недостаточности принимаемых местными исполнительными органами мер является тот факт, что только в ходе прокурорской проверки надзорным органом выявлено более 50-ти стихийных свалок. Следует отметить, что в течение одного года ни одно лицо не привлечено даже к административной ответственности.
Одной из причин проблемы является признание победителями государственных закупок на оказание услуг по санитарной очистке потенциальных поставщиков, которые помимо необеспечения технических ресурсов, не соответствуют требованиям по количеству работников.
В частности, отдельными предприятия завышают количество своих работников в 35 раз, т.е. предприятие лишь с 8 работниками, указав о наличии 270 работников, оказывают услуги по санитарной очистке Каратауского района, на которые выделены 210 млн. тенге бюджетных средств.
По результатам коллегии поручено пересмотреть деятельность местных исполнительных и уполномоченных органов, внести представление на имя акима города и принять процессуальное решение по отдельным организациям.
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