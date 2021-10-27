Более 50% составляет износ электросетей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 50% составляет износ электрических сетей в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изношенность сетей составляет более 50-55%. В целом, электроэнергетическая отрасль капиталоемкая, подразумевает более длительный срок окупаемости, инвестиции. Цена на продукт, который производят электрогенерирующие предприятия, регулируется государством, не торгуется в свободном рынке. Поэтому нам не так просто привлечь инвесторов в отрасль», - сообщил первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков, на пресс-конференции в СЦК.

Он также рассказал, что могут принести инвестиции для электрических сетей.

«Если мы будем увеличивать генерацию электроэнергии, то нам необходимо будет модернизировать и строить новые сети. Это необходимо. Соответственно, есть прямая связь между инвестициями и улучшениями качества нашей сети», - считает первый вице-министр Минэнерго.

Напомним, ранее в ведомстве сообщили о снижении тарифов на энергию ВИЭ в Казахстане за последние три года.