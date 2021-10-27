РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:26, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 50% составляет износ электросетей в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 50% составляет износ электрических сетей в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Изношенность сетей составляет более 50-55%. В целом, электроэнергетическая отрасль капиталоемкая, подразумевает более длительный срок окупаемости, инвестиции. Цена на продукт, который производят электрогенерирующие предприятия, регулируется государством, не торгуется в свободном рынке. Поэтому нам не так просто привлечь инвесторов в отрасль», - сообщил первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков, на пресс-конференции в СЦК.

    Он также рассказал, что могут принести инвестиции для электрических сетей.

    «Если мы будем увеличивать генерацию электроэнергии, то нам необходимо будет модернизировать и строить новые сети. Это необходимо. Соответственно, есть прямая связь между инвестициями и улучшениями качества нашей сети», - считает первый вице-министр Минэнерго.

    Напомним, ранее в ведомстве сообщили о снижении тарифов на энергию ВИЭ в Казахстане за последние три года.

    Теги:
    Другие государственные органы Энергетика Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!