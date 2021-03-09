Более 50 сценических образов за 30 лет работы: актриса Шара Мусилова об образе матери в спектаклях

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Актриса, обладатель знака «Мәдениет қайраткері» Шара Мусилова рассказала о своем творческом пути длиною в 30 лет и тонкостях работы в театре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шара Мусилова родилась в 1955 году в селе Сарытал Аманкельдинского района Костанайской области (Тургай). Свою трудовую деятельность она начала в 1991 году в Тургайском областном музыкально-драматическом театре. В 1997 году успешно завершила обучение на факультете драмы и кинематографии Казахского государственного института театра и кино им. Жургенова.

Как вспоминает сама Шара апай, первой родной сценой для новоиспеченной актрисы стал казахский театр драмы им. Байтурсынова Аркалыке. Но уже в 2001 году Шара Мусилова переехала в Костанай и продолжила свой творческий путь, играя на сцене казахского драматического театра им. И. Омарова.









За годы профессиональной деятельности за спиной Шара апай уже более 50 сценических образов, через которые она искусно проявляла и доносила до зрителя все тонкости женской психологии. Последние роли крепко закрепили за ней образ казахской Матери.









«Первую роль матери я сыграла в спектакле «Козы Корпеш-Баян Сулу», играла мать Баян. Потом был спектакль «Цилиндр», где я сыграла Беттину, роль Гульбаршын в «Ең әдемі келіншек» (реж. А.Уалиев). С этим спектаклем мы также ездили в Аркалык, в Амангельды. Помимо этого, одна из ярких ролей - роль бабушки Беймбета Майлина и роль мамы Шамши Калдаякова в спектакле «Әнім сен едің», - вспоминает Ш.Мусилова.

Роль матери ждёт Шару апай и в двух предстоящих спектаклях, которые каздрамтеатр готовит для костанайского зрителя. На подготовку нового спектакля и отработку образа, как делится Шара апай, в среднем уходит 2-3 месяца. Бывает и полгода. Все это зависит от видения режиссёра.

«Я всегда с большим удовольствием принимаю любую предлагаемую роль, никогда не отказываюсь, несмотря на свой возраст. Потому что режиссер видит, кому какая роль подходит, и кто на что способен, - говорит Шара Мусилова. – Бывает, и в массовке приходится выходить, и трудиться над новой постановкой с утра до глубокой ночи. Это ведь наша работа. Мы не вправе отказываться, ты должен сыграть. Даже если болен или устал. У нас однажды был случай, когда один из актеров находился в больнице, но на репетиции он приходил в обязательном порядке и отыграл на премьере».

За спиной Шара апай роли в спектаклях отечественной, мировой классики и современной драматургии. Среди самых ярких ролей – роль Кунекей в «Қозы көрпеш –Баян сұлу» Г.Мусрепов, Амины «Маншук» М.Хакимжанова, роль Бигайшы в «Күшік күйеу» Т.Ахтанов. Играла Шара апай и Дона Монтеки в «Ромео и Джульетта» У.Шекспира и Арину Пантелеймонову в «Үйлену» Н.Гоголя.

С особой улыбкой актриса вспоминает роли в детских сказках, где ей приходилось перевоплощаться в курочку, Баба-Ягу, лису, и даже поросенка и барашка.

Как оказалось, старший сын Шары Мусиловой, практически выросший в стенах театров, хотел пойти по стопам мамы. Но родители были против такого решения сына. А сама Шара апай и вовсе считала, что одного актера в семье достаточно и сыну как мужчине нужно выбирать серьезную профессию. В итоге сын поступил на юридический факультет, и сейчас строит хорошую карьеру в системе МВД.

Сама Шара апай, несмотря на пенсионный возраст, продолжает трудиться и восхищать своих зрителей новыми образами.