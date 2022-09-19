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Более 50 рейсов отменили из-за нехватки персонала в аэропорту Амстердама
19 Сентября 2022, 02:02

Более 50 рейсов отменили из-за нехватки персонала в аэропорту Амстердама

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нидерландский авиаперевозчик KLM отменил в субботу 34 рейса из аэропорта Схипхол (г.Амстердам) после решения администрации аэропорта сократить количество обслуживаемых пассажиров в ближайшие шесть недель, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Авиакомпания KLM разочарована тем, что Схипхол только в пятницу сообщил, что не сможет обслуживать количество пассажиров, совершающих посадку в г.Амстердаме 17-19 сентября», - говорится в заявлении авиакомпании.

В общей сложности KLM отменила 52 рейса, запланированных на субботу. Самолеты вылетают пустыми, чтобы забрать возвращающихся пассажиров.

Аэропорт Схипхол заявил в пятницу, что в ближайшие шесть недель он сократит количество пассажиров в среднем на 9250 в день, поскольку пытается справиться с нехваткой сотрудников службы безопасности.

«Сокращение составляет 18% от первоначального числа пассажиров и стало вынужденным после того как охранные компании предоставляют меньше сотрудников службы безопасности, чем было обещано ранее», - сообщили в аэропорту.

Эта мера будет действовать как минимум до 31 октября. В социальных сетях путешественники жаловались на долгое ожидание досмотра в Схипхол, несмотря на сокращение рейсов.

В четверг исполнительный директор аэропорта Дик Беншоп заявил, что покидает свой пост. Его отставка последовала после критики того, как он пытался решить проблему нехватки персонала, которая преследует Схипхол с мая.

Фото: dw.com


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