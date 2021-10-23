Более 50 работников ревизионных комиссий привлекли к ответственности в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова озвучила механизм привлечения к дисциплинарной ответственности работников ревизионных комиссий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам проверки Счетным комитетом оценки в плановом порядке, решениями маслихатов Актюбинской области и Алматы наложены дисциплинарные взыскания на председателей ревизионных комиссий и шестерых членов, два из которых освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, в соответствии с Представлением об устранении нарушений законности Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 2-010336-21-29229 Счетным комитетом в маслихаты и ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения и столицы были направлены письма о рассмотрении дисциплинарной ответственности работников ревизионных комиссий, допустивших нарушения», - написала Наталья Годунова в своем ответе на депутатский запрос.

В частности, к дисциплинарной ответственности привлечены 51 работник ревизионных комиссий (за исключением Северо-Казахстанской области и Нур-Султана), в том числе 10 членов ревизионных комиссий (Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областей и Алматы).

Также следует отметить, что в рамках Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий», Концепцией развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2025 года (Указ Президента Республики Казахстан от 18 августа 2021 года № 639) предусмотрено усиление деятельности ревизионных комиссий.

«Так в целях повышения уровня квалификации членов ревизионных комиссий, назначение членов ревизионных комиссий будет осуществляться по представлению председателя ревизионной комиссии маслихатом, по согласованию со Счетным комитетом, а для обеспечения финансовой самостоятельности в вопросе содержания ревизионных комиссий - за счет средств местного бюджета, предлагается применить отдельный порядок финансирования.

Считаем, что принятие всех вышеуказанных мер позволит существенно повысить статус ревизионных комиссий как независимых органов внешнего государственного аудита», - заключила Н. Годунова.

Ранее председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова рассказала о механизме проведения оценки деятельности ревизионных комиссий.