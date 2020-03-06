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Более 50 протоколов за плохое содержание дорог составили полицейские СКО

6 Марта 2020 21:16
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Более 50 протоколов за плохое содержание дорог составили полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют состояние дорожно-транспортной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, за два месяца провели 207 обследований, выявили 299 дефектов. Местным исполнительным органам и дорожным организациям выдали 220 предписаний, обязательных для исполнения. За неудовлетворительное содержание различных участков дорог в отношении должностных лиц составили 56 административных протоколов. Среди привлечённых к ответственности только в Петропавловске — руководство и исполнители 9 подрядных организаций.

На постоянной основе ведётся анализ работы районных подразделений дорожной и технической инспекции, организуются контрольные проверки исполнения предписаний.

«Главная задача сейчас — очистка от снега в рамках подготовки к противопаводковым мероприятиям. Несвоевременный вывоз снега приводит к сужению проезжей части, образованию колеи, следовательно, повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Снег, не вывезенный из населённых пунктов, существенно осложнит ситуацию в период половодья», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

В феврале акимат Петропавловска расторг договоры с двумя подрядчиками из-за некачественного содержания дорог в зимний период.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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