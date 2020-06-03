+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 34 °С
USD 402.37 EUR 449.81
RUB 5.86 CNY 56.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 50 пляжей откроются в Актюбинской области

3 Июня 2020 16:07
Поделиться:
Более 50 пляжей откроются в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области с 1 июня стартовал купальный сезон, однако пляжи еще не открылись, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям области.

«Купальный сезон официально открыт. Но пляжи пока еще не заработали. Это связано с тем, что они приводят свои объекты в соответствие с санитарными требованиями. Всего по региону планируется открытие 51 пляжа, в том числе 9 пляжей в Актобе, остальные в районах области», - отметили в пресс-службе ДЧС.

Согласно алгоритму возобновления работы бань, саун, бассейнов и пляжей руководству необходимо обеспечить ежедневный входной фильтр работников перед рабочей сменой с термометрией при входе и в течение рабочего дня. Также необходимо проводить опрос сотрудников на наличие симптомов респираторного заболевания, а для лиц с симптомами, не исключающими коронавирус, обеспечить изоляцию и вызов скорой помощи.

У посетителей необходимо измерять температуру при входе. При проведении спортивных мероприятий разрешается допуск посетителей, не превышающий скопления до 50% проектной мощности, и допуск зрителей в залы с соблюдением требований по дистанции.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК, Общество,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив