Более 50 населенных пунктов ВКО остаются в зоне паводкового риска

Как сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций, в области насчитывается 71 населенный пункт, подверженный паводковой опасности. По итогам противопаводковых работ угроза полностью снята в 16 селах, в 50 — сведена к минимуму, но есть и зоны высокого риска.

— По результатам мероприятий, реализованных в рамках дорожных карт, инженерных планов и других программ, ситуация по большинству населенных пунктов стабилизирована. Однако в пяти селах угроза подтопления пока сохраняется, — сообщил начальник Управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций ДЧС ВКО Арман Наурызбаев.

На случай осложнения паводковой обстановки в регионе сформирована группировка сил и средств численностью 3146 человек. В готовности находятся 556 единиц техники, 75 плавательных средств и 234 мотопомпы. Для экстренной переброски подразделений и эвакуации населения предусмотрен вертолёт АО «Казавиаспас» МЧС РК.

Для временного размещения людей в случае чрезвычайной ситуации подготовлены 182 пункта приема пострадавшего населения общей вместимостью более 21 тысячи человек. Оповещение будет осуществляться через сиренно-речевые устройства, SMS-рассылку, перехват теле- и радиовещания, мобильное приложение Darmen, а при необходимости — через систему Mass Alert.

Специалисты Казгидромета отмечают, что текущие гидрометеорологические условия повышают риски. За холодный период на большей части равнинной территории области выпало 112–146% осадков от нормы. Превышение запасов воды в снежном покрове зафиксировано в районах Шемонаиха, Улкен Нарын, Тарбагатай и Зайсан.

Высота снежного покрова варьируется от 8 сантиметров в районе Маркаколь до 80–90 сантиметров в Алтае и Глубоковском районе. Осеннее увлажнение почвы превышает норму на значительной части территории, а глубина ее промерзания достигает 90 сантиметров.

При этом гидрологическая обстановка в целом остается стабильной: уровни воды на реках ниже критических отметок, на большинстве водоемов наблюдается ледостав. Толщина льда на реках составляет от 18 до 68 сантиметров, на Бухтарминском водохранилище — до 72 сантиметров.

Согласно консультативному прогнозу, февраль и март ожидаются теплее климатической нормы на 1–2 градуса, при этом в марте прогнозируется количество осадков выше средних многолетних значений. В совокупности эти факторы делают Восточно-Казахстанскую область регионом с повышенным паводковым риском.

Наиболее высокая вероятность осложнений ожидается в районах Алтай, Глубокое, Зайсан, Тарбагатай, Самар, Улан и Улкен Нарын.

Ранее сообщалось, как в регионах Казахстана готовятся к паводковому периоду.