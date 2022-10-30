Более 50 многоэтажных домов в Темиртау остались без отопления

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Со вчерашнего дня 58 жилых домов в Темиртау без отопления. Причину аварии сообщили в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла вчера вечером на ремонтируемом участке тепломагистрали. Ситуацию прокомментировали местные власти.

«Работы по тепломагистрали, где произошла авария возле магазина «Талис», не были приняты. Поэтому жители 58 многоэтажных жилых домов микрорайона №6 остаются без отопления. В подрядном учреждении не хватает своих сотрудников. Поэтому в качестве дополнительной помощи оказывает содействие учреждение «АМТ». На сегодняшний день работы продолжаются. В кратчайшие сроки мы проведем все необходимые мероприятия для устранения неисправностей на территории, где произошла авария. Руководителю ТОО «Окжетпес-Т» дано поручение не начислять оплату жителям данного района за время отсутствия тепла», - сообщил руководитель ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Темиртау» Ринат Кыдырбеков.

Как выяснилось, работы не были приняты в связи с неправильной установкой неподвижной опоры. В результате чего выдавило сальник на компенсаторе. Авария устраняется.