Более 50 многодетных семей получили ключи от квартир в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В городе Усть-Каменогорске в честь Международного дня защиты детей аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов вручил ключи от долгожданных квартир многодетным семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Новоселы получили трех- и двухкомнатные квартиры в новом девятиэтажном доме, который расположен в 19-м микрорайоне. Всего заветные ключи были вручены 54 семьям. Все они предназначены только для многодетных семей. Рядом с домом находится уютная и просторная детская площадка. Недалеко расположены аптеки, магазины, школа и остановки.

«Мне очень приятно в такой замечательный день, а именно День защиты детей, вручать вам ключи. Хочу сказать, что каждая многодетная семья и многодетная мама – это достояние нашей страны. Я благодарю вас за то, что вы есть и за то, что вы показываете замечательный пример. Чем больше будет семей в Казахстане, тем счастливее мы будем вместе с вами», – сказал Даниал Ахметов.

Одна из многодетных мам, которая сегодня получила ключи от своего семейного уютного гнездышка Татьяна Могилева выразила слова благодарности государству за всестороннюю поддержку.

«Я мама пятерых детей. Очень рада, что сегодня получила ключи трехкомнатной квартиры. Ждали мы ее 8 лет. Хочу сказать большое спасибо нашему государству за то, что оно оказывает нам социальную поддержку, заботится о наших детях», – сказала она.

Праздник не обошел стороной и маленьких новоселов. Совместно с героями из любимых мультфильмов дети с удовольствием принимали участие в играх и с интересом отгадывали загадки. Аниматоры подарили ребятам массу ярких эмоций и оставили теплые воспоминания о празднике.

Стоит отменить, что по итогам 2020 года в Восточно-Казахстанской области планируется обеспечить арендным жильем свыше 190 многодетных семей, которые стоят в очереди.