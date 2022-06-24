Более 50 млрд тенге выделили на подведение коммуникаций к участкам под ИЖС - Мининдустрии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Казахстане планируется начать строительство инженерно-коммунальной инфраструктуры для 50 тыс. земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, Об этом в ходе рабочей поездки в Костанайскую область сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«В рамках программы «Нурлы жер» в текущем году планируется реализация 375 проектов по строительству инженерно-коммунальной инфраструктуры для будущего жилья на 119 млрд тенге. Из них 180 проектов на 54 млрд тенге – проекты по подведению коммуникаций к 50 257 земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство. В Костанайской области уже реализуются 12 проектов, в том числе для обеспечения 1252 земельных участков под ИЖС в городах», - сказал Е. Дауылбаев на совещании с акимами городов и районов Костанайской области.

В частности, по его информации, в 7-м микрорайоне города Аркалыка начато строительство коммуникаций к 172 земельным участкам. Проект завершат в текущем году, места под индивидуальное жилищное строительство будут предоставлять в порядке очередности.

В целом, в Костанайской области на 2022 год запланировано строительство 475 тыс. кв. м жилья, в том числе 175 тыс. кв. м индивидуальной застройки.

Вице-министр подчеркнул, что обустройство стройплощадок под ИЖС планируется в городах республики. Подведение коммуникаций к участкам в сельской местности в данный момент не предусмотрено.

Кроме того, в ходе совещания он также рассказал о динамике реализации программы субсидирования арендного жилья, разработанной по поручению Главы государства.

«Для очередников, имеющих доход ниже одного прожиточного минимума на члена семьи, внедрен механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде. 18 апреля текущего года запустили цифровой платформы и прием заявок на субсидирование платежей. На сегодняшний день поступило около 23 тыс. заявлений, из них одобрено 5 768», - проинформировал представитель МИИР РК.

Он добавил, что претендовать на поддержку государства могут казахстанцы, которые стоят в очереди на жилье по четырем категориям: инвалиды 1 и 2 групп, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, дети-сироты, многодетные семьи.

По Костанайской области в текущем году планируется охватить субсидиями 1193 очередника.